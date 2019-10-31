Щойно зареєстрований законопроект про доступне розмитнення, на думку деяких експертів, має корупційну складову.

Законопроект 2342 який по суті знижує вартість розмитнення вживаних авто від існуючих 250-650% їх вартості до 35% (приблизно такий самий відсоток вартості коштує розмитнення нового авто) деякі експерти вважають потенційно корупційним.

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Генеральний директор в Всеукраїнської Асоціаціії автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає що прив’язуватись до митної вартості вживаного авто не варто, бо це дає митниці можливість заниження або завищення вартості авто при розмитненні. "Я його 100% підтримаю, якщо автор доповнить законопроект пропозиціями також скасувати мито, ПДВ при імпорті і замінити скасовані податки єдиним податком при імпорті (наприклад, 1 євро-з 1 куб см об'єму двигуна), подібне в Грузії", пише Олег Назаренко на своїй сторінці у FB.

На думку експерта податки потрібно знижувати "Я пропоную скасувати не тільки акциз, але і ПДВ з митом при імпорті авто!

“Чим добре?

1) Чи зникне проблема заниження / завищення вартості авто при розмитненні, тобто, корупція на митниці! Ніхто не буде дивитися при розмитненні в Шваке, а тільки на об'єм двигуна !!

2) Хочеш труїти оточуючих димом, "бити понти" і їздити на "крутий" шестилітровий тачкці- плати 6 тис євро (адже на бензин для такого авто ж гроші є?), А хочеш їздити на Смарті 800 куб см (а не понтоватись) - сплати тільки 800 євро за все розмитнення", пише Олег Назаренко.

"Може я і помиляюся, але по іншому ми ніяк не підемо від гри "козаки-розбійники": одні будуть занижувати вартість авто, а інші завищувати", вважає Олег Назаренко.

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