На границе будут проверять авто новыми сканерами

Украинские таможенники получили два десятка портативных рентгеновских аппаратов с обратным рассеиванием. Они поступают при содействии Агентства США по международному развитию (USAID). Десять таких приборов уже доставлены в Гостаможслужбу.

В ближайшее время планируется расширенное обучение операторов сканирующих систем. Это обусловлено особенностями работы приборов в различных операционных режимах относительно типов и размерных групп транспортных средств.

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Все 20 портативных рентгеновских аппаратов распределят по 12 пунктам пропуска западной украинской границы. Это позволит без привлечения стационарных и мобильных рентгеновских установок на тяжелых коммерческих шасси сканировать транспортные средства и выявлять там посторонние вложения.

Кроме возможностей предотвращать перемещение запрещенных веществ через государственную границу, применение портативных сканеров ускорит процедуру осмотра и проверки транспортных средств.

Фото: Гостаможслужба