Сканер Rapiscan на шасі Mercedes-Benz їздить в зоні контролю митниці без водія

Сканерна установка, що придбана за європейські гранти у рамках ініціативи Україна-ЄС "Шляхи солідарності", змонтована на тривісному шасі Mercedes-Benz Actros.

Окрім надбудови, машина з правого борту має П-подібну портальну рамку, за допомогою якою просвічує великі вантажні автомобілі.

Читайте також На пункті пропуску "Чоп" автомобілі будуть просвічувати наскрізь

Однак головною особливістю для читачів автомобільного сайту є не це і не інноваційні прилади в самій надбудові, а безпосередньо автомобіль. Це - машина-автопілот.

Як показали в коротенькому відео наші колеги з телеканалу "Суспільне Ужгород", автомобіль в операційному режимі проходить в зоні перевірки транспортних засобів без водія. Той в цей час може сидіти в надбудові й працювати за монітором як оператор системи сканування.

Машина з розгорнутою сканерною портальною системою, що змонтована по правому борту, самостійно курсую вздовж вантажного автомобіля, який прибув з-за кордону чи виїздить з України.

Таким чином, митниця вивільнила одного працівника від роботи водієм. Його функцію при потребі може виконати оператор митниці з відповідною категорією. Але основний час він буде проводити в гарно облаштованому теплому взимку чи гарно кондиціонованому влітку салоні надбудови саме як оператор скануючої системи.

Читайте також За що митниця штрафує автовласників

Наявність на митному посту такого сканера поліпшить роботу митниці - пропускна спроможність на кордоні України з Євросоюзом завдяки такому спеціальному транспорту збільшиться, а виявлення незадекларованих товарів покращиться.