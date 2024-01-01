Як подружжя на Закарпатті втратило два "Мерседеси"

Нелегальне перевезення тютюнових виробів на цій ділянці кордону зі Словаччиною виявляється часто, але щоб одночасно на контрабанді "погоріли" чоловік з дружиною, котрі на двох легковиках Mercedes-Benz перетинали міжнародний пункт пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу, – такого ще не було.

Подружжя з Ужгорода намагалося допомогти європейським прибічникам паління цигарок та завезти їм тютюн дешевше, ніж в Європі. Однак щось пішло не так: закарпатські митники за допомогою сканера виявили у двох легковиках ретельно приховані пачки тютюнових виробів. Про це розповідає Закарпатська митниця.

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Для своєї місії чоловік з дружиною під час проходження митного контролю обрали "зелений коридор", чим заявили про чесні наміри перетнути українсько-словацький кордон. Щоправда, якісь характерні ознаки занепокоєння митники все-таки запримітили й відправили першого "Мерса" на сканер.

Рентгеноскопія показала кілька тайників у порогах автомобіля, що були повністю заповнені прихованим товаром. Цим товаром виявилися цигарки.

За допомогою технічних спецзасобів митники дісталися до конструктивних порожнин, де виявили приховані від митного контролю 354 пачки сигарет торгових марок Compliment без акцизної марки та Rothmans – 94 пачки з акцизною маркою.

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У другому автомобілі Mercedes-Benz порожнини порогів також виявилися заповнені цигарками. Однак там їх було менше – 350 прихованих пачок сигарет марки Compliment без акцизної марки.

Отож за межі МАПП їхати в особистих справах до Євросоюзу на цих автомобілях подружжю не довелося. Відносно порушників митного законодавства складено протокол за ч.1. статті 483 Митного кодексу України.

За цією статтею передбачено не лише штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, але й їх конфіскацію разом з транспортними засобами. Орієнтовна загальна вартість вилучених сигарет становить понад 45 тис. грн, а двох "Мерседесів" Е-класу – 27 тисяч доларів.

Окрім цього, буде порушено ще одну справу: оскільки частина виявлених тютюнових виробів була без акцизних марок України, то Закарпатська митниця направить повідомлення на БЕБ про протиправні діяння обох громадян за статтею 201 Кримінального кодексу України.

Фото: Закарпатська митниця