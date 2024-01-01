Стало известно, куда Закарпатская таможня пристроила конфискованные авто

Перечень мартовского пакета таможенники уже подали областной военной администрации. Общая сумма конфиската достигла 4,5 млн грн. Все это передается для нужд функционирования государства в условиях военного положения.

По информации управления административно-хозяйственной деятельности Закарпатской таможни, среди конфискованного имущества есть немало техники, что передается в подразделения Сил обороны. В перечне подаренного есть один грузовик, шесть легковых автомобилей различных марок (Peugeot, Skoda, Renault, BMW) и один мотоцикл.

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В список также добавлен перечень запчастей для автомобилей, смартфонов, аксессуаров к ним (наушники) и различных строительных материалов и тому подобное.

Получателями конфискованного имущества являются подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и др.

В нынешнем году это не первый транш конфиската для защитников. С начала 2025 года Закарпатская таможня уже передала на нужды защитников Украины конфискованных товаров и транспортных средств на 4 млн грн.

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Суммарно за время военного положения в Украине Закарпатская таможня передала на нужды Сил обороны конфискованных товаров на 111 млн грн.