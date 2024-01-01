Стало відомо, куди Закарпатська митниця прилаштувала конфісковані авто

ФОТО: ілюстративне Закарпатська митниця,|
Автомобілі як інструмент перевезення контрабанди чи фіктивних документів конфісковуються лише за рішенням суду
Перелік березневого пакета митники вже подали обласній військовій адміністрації. Загальна сума конфіскату сягнула 4,5 млн грн. Все це передається для потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.
За інформацією управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці, серед конфіскованого майна є чимало техніки, що передається в підрозділи Сил оборони. З-поміж дарованого є одна вантажівка, шість легкових автомобілів різних марок (Peugeot, Skoda, Renault, BMW) та один мотоцикл.
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В список також додано перелік запчастин для автомобілів, смартфонів, аксесуарів до них (навушники) та різних будівельних матеріалів тощо.
Одержувачами конфіскованого майна є підрозділи ЗСУ, Держприкордонслужби, Національної гвардії та ін.
В нинішньому році це не перший транш конфіскату для захисників. Від початку 2025 року Закарпатська митниця вже передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 4 млн грн.
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Сумарно за час воєнного стану в Україні Закарпатська митниця передала на потреби Сил оборони конфіскованих товарів на 111 млн грн.