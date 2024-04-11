Гуртові ціни на бензини вже наближаються до 50 грн/л. Експерти очікують подальше зростання, яке неминуче відобразиться на роздрібних цінах.

Ситуація на зовнішньому ринку залишається основним драйвером зростання цін на бензин в Україні. Крім того, у березні здорожчання ресурсу підштовхнуло знецінення гривні відносно долара.

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Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», за березень середня вартість гуртових партій бензину марки А-95 додала 2,49 грн/л. За 10 днів квітня ціна на бензин зросла ще на 1,2 грн/л, до 49,27 грн/л. З 1 березня по 9 квітня європейські котирування в середньому зросли на 36 $/т, або 1,27 грн/л, а курс валют — на 0,85 грн/$.

Динаміка середніх цін на бензин марки А-95, грн/л

Темпи здорожчання бензину в Україні в березні перевищували європейські. Але з урахуванням того, що з початку року бензин в Європі додав до ціни 177 $/т (6,23 грн/л), а українські ціни в гурті — 4,87 грн/л, паливним компаніям ще залишається зазор для подальшого збільшення вартості пального.

У квітні ціни на бензин продовжать зростати, впевнені експерти Консалтингової групи «А-95». Хоч попит на цей вид пального залишається низьким, ситуація на зовнішньому ринку сприяє подальшому здорожчанню ресурсу. Це позначиться на роздрібному ринку, де маржа вже наближається до мінімальних значень липня-серпня минулого року.