Оптовые цены на бензины уже приближаются к 50 грн/л. Эксперты ожидают дальнейший рост, который неизбежно отразится на розничных ценах.

Ситуация на внешнем рынке остается основным драйвером роста цен на бензин в Украине. Кроме того, в марте подорожание ресурса подтолкнуло обесценивание гривны относительно доллара.

Читайте также: К чему приведет предложенное Минфином повышение налогов на топливо

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", за март средняя стоимость оптовых партий бензина марки А-95 прибавила 2,49 грн/л. За 10 дней апреля цена на бензин выросла еще на 1,2 грн/л, до 49,27 грн/л. С 1 марта по 9 апреля европейские котировки в среднем выросли на 36 $/т, или 1,27 грн/л, а курс валют - на 0,85 грн/$.

Динамика средних цен на бензин марки А-95, грн/л

Темпы подорожания бензина в Украине в марте превышали европейские. Но с учетом того, что с начала года бензин в Европе прибавил к цене 177 $/т (6,23 грн/л), а украинские цены в опте - 4,87 грн/л, топливным компаниям еще остается зазор для дальнейшего увеличения стоимости горючего.

В апреле цены на бензин продолжат расти, уверены эксперты Консалтинговой группы "А-95". Хоть спрос на этот вид горючего остается низким, ситуация на внешнем рынке способствует дальнейшему подорожанию ресурса. Это скажется на розничном рынке, где маржа уже приближается к минимальным значениям июля-августа прошлого года.