Минулий тиждень у гурті відзначився підвищенням цін на дизпальне і одночасно зниженням на бензини.

З 19 по 26 серпня оптова вартість бензину А-95 знизилася на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельне пальне за тиждень зросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) і торгувалося в середньому по 46,25 грн/л. Про це повідомляє Консалтингова група «А-95».

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Гуртові партії А-95 в п’ятницю, 26 серпня, пропонувалися в ціновому діапазоні 40-44 грн/л, що нижче на 1-2 грн/л порівняно з минулим тижнем.

Також на ринку були поодинокі пропозиції бензину А-92. В середньому його можна було придбати за 41,25 грн/л, або на 50 коп. дешевше, ніж тиждень тому. Трейдери пояснюють падіння цін на партії високооктану в Україні зниженням котирувань у Європі на цей нафтопродукт.

Торгівля дизелем велася в межах 43-49 грн/л, що також свідчить про підвищення на 2-3 грн/л порівняно з 19 серпня. В «А-95» зазначають, що це перше підвищення гуртових цін за останні 60 днів.

«Котирування на дизель ростуть, ми рухаємось відповідно. Клієнти це розуміють і почали закупатись, так що й попит пішов угору», — каже один з опитаних трейдерів.

Разом із тим він зазначив, що на ситуацію на дизельному ринку впливає сезонне підвищення попиту, а також побоювання стосовно можливого пересихання Дністра, викликаного засухою в Європі.

В «А-95» прогнозують, що за умови збереження поточних європейських котирувань ціна на гуртові партії дизпального встановиться у діапазоні 47-49 грн/л. При цьому значних змін на роздрібному ринку експерти поки що не очікують.