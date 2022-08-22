На сайті Верховної Ради зареєстровано законопроект № 7669-1 щодо спрямування коштів державного дорожнього фонду на забезпечення потреб сектору оборони.

Цей законопроект зареєструвала група народних депутатів з 15 чоловік на чолі з Дмитром Разумковим (міжфракційне об’єднання “Розумна політика”).

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Наразі текст документу на сайті Ради відсутній, проте він вказаний як альтернативний урядовому законопроекту №7669 про скасування пільгового оподаткування на пальне, а з назви можна дійти висновку, що він має на меті спрямувати акцизні надходження від світлих нафтопродуктів на потреби оборони замість дорожнього фонду.

Як повідомлялось, найближчим часом у ВР має надійти два альтернативних законопроекти щодо повернення акцизних ставок на пальне, від народного депутата правлячої партії Анатолія Костюха, який вважає за доцільне запровадити ставки акцизів для всіх видів пального на рівні 100 євро за 1000 л, але наполягає на встановлені конкретної дати, з якої ці ставки мають діяти.

І від депутатів «Європейської Солідарності» на чолі з екс-головою податкового комітету Ніною Южаніною, які пропонують, щоб від сьогоднішнього рівня ставки акцизів на пальне встановлювати у певному відсотковому співвідношенні до мінімальних за 96 Директивою ЄС 2003 року.

Нагадаємо, урядовим документом пропонується запровадити уніфіковану ставку акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) обсягом 100,00 євро за 1000 л. Разом з тим уряд пропонує залишити ПДВ на пальне, який наразі складає 7%.