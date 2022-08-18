Спроби повернути високі податки на пальне, які були скасовані у зв’язку з війною і скрутним матеріальним становищем українців, продовжуються.

До Верховної Ради найближчим часом надійде два альтернативних законопроекти щодо повернення податків на пальне. Про це стало відомо під час вчорашнього "круглого столу" в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, повідомляє кореспондент enkorr.

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Зокрема, один із проектів пропонує народний депутат (фракція "Слуга народу") Анатолій Костюх. Його пропозиція мало чим відрізняється від запропонованого урядом законопроекту. Депутат так само вважає за доцільне запровадити ставки акцизів для всіх видів пального на рівні 100 євро за 1000 літрів. При цьому Костюх наполягає на встановлені конкретної дати, з якої ці ставки мають діяти.

На його думку, нею має стати 1 жовтня цього року. "Зараз ніхто не знає, коли засідає Верховна Рада, ніхто не афішує, коли і що вона ухвалить і коли президент це підпише, а, відповідно, імпортер закуповує пальне, везе, а наступного дня продає його. При цьому він може потрапити в ситуацію, коли за один день пальне здорожчає, й нестиме збитки", — каже він.

"Плюс не забуваємо, що багато імпортерів захочуть відразу закупити великі обсяги, привезуть усе на кордон, і це створить своєрідний колапс на пунктах пропуску", — вважає депутат.

Ще один законопроект пропонують депутати "Європейської Солідарності" на чолі з екс-головою податкового комітету Ніною Южаніною. "Наша модель і пропозиція полягатиме в тому, щоб від сьогоднішньої ситуації, від "0", ставки акцизів на пальне встановлювати у певному відсотковому співвідношенні до мінімальних за 96 Директивою ЄС 2003 року", — анонсував проект нардеп Сергій Серветник.

Згодом Ніна Южаніна в своєму телеграм-каналі пояснила, що ця директива чітко визначає мінімальні ставки акцизу на всі види пального й відповідну пропорцію між ними. Зокрема базова ставка для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизелю – 330 євро, для скрапленого газу – 68 євро. "Буду пропонувати податковому комітету розпочати процес адаптації Директиви ЄС із рівня 5% від базових ставок для кожного виду пального", — повідомила Южаніна.

За оцінками міністра інфраструктури України Олександра Кубракова якщо повернення акцизу буде принято, українські водії втрачатимуть близько 2-3 млрд грн щомісяця.