Попытки вернуть высокие налоги на горючее, отмененные в связи с войной и тяжелым материальным положением украинцев, продолжаются.

В Верховную Раду в ближайшее время поступят два альтернативных законопроекта по возврату налогов на топливо. Об этом стало известно во время вчерашнего "круглого стола" в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике, сообщает корреспондент enkorr.

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В частности, один из проектов предлагает народный депутат (фракция "Слуга народа") Анатолий Костюх. Его предложение мало чем отличается от предложенного правительством законопроекта. Депутат также считает целесообразным ввести ставки акцизов для всех видов горючего на уровне 100 евро за 1000 литров. При этом Костюх настаивает на установленной конкретной дате, с которой эти ставки должны действовать.

По его мнению, ею должно стать 1 октября этого года. "Сейчас никто не знает, когда заседает Верховная Рада, никто не афиширует, когда и что она примет и когда президент это подпишет, а, соответственно, импортер закупает горючее, везет, а на следующий день продает его. При этом он может попасть в ситуацию, когда за один день горючее подорожает, и будет нести убытки", – говорит он.

"Плюс не забываем, что многие импортеры захотят сразу закупить большие объемы, привезут все на границу, и это создаст своеобразный коллапс на пунктах пропуска", – считает депутат.

Еще один законопроект предлагают депутаты "Европейской Солидарности" во главе с экс-главой налогового комитета Ниной Южаниной. "Наша модель и предложение будет заключаться в том, чтобы от сегодняшней ситуации, от "0", ставки акцизов на топливо устанавливать в определенном процентном соотношении к минимальным по 96 Директиве ЕС 2003 года", — анонсировал проект нардеп Сергей Серветник.

Впоследствии Нина Южанина в своем телеграм-канале объяснила, что эта директива четко определяет минимальные ставки акциза на все виды горючего и соответствующую пропорцию между ними. В частности, базовая ставка для бензина – 359 евро за 1000 литров, для дизеля – 330 евро, для сжиженного газа – 68 евро. "Буду предлагать налоговому комитету начать процесс адаптации Директивы ЕС с уровня 5% от базовых ставок для каждого вида горючего", – сообщила Южанина.

По оценкам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, если возврат акциза будет принят, украинские водители будут терять около 2-3 млрд грн ежемесячно.