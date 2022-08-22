На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №7669-1 о направлении средств государственного дорожного фонда на обеспечение потребностей сектора обороны.

Этот законопроект зарегистрировала группа народных депутатов из 15 человек во главе с Дмитрием Разумковым (межфракционное объединение "Умная политика").

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Пока текст документа на сайте Рады отсутствует, однако он указан как альтернативный правительственному законопроекту №7669 об отмене льготного налогообложения на горючее, а из названия можно сделать вывод, что он имеет целью направить акцизные поступления от светлых нефтепродуктов на нужды обороны вместо дорожного фонда.

Как сообщалось, в ближайшее время в ВР должны поступить два альтернативных законопроекта о возврате акцизных ставок на горючее, от народного депутата правящей партии Анатолия Костюха, который считает целесообразным ввести ставки акцизов для всех видов горючего на уровне 100 евро за 1000 л, но настаивает на установлении конкретной даты, с которой эти ставки должны действовать.

И от депутатов «Европейской Солидарности» во главе с экс-главой налогового комитета Ниной Южаниной, которые предлагают, чтобы от сегодняшнего уровня ставки акцизов на топливо устанавливать в определенном процентном соотношении к минимальным по 96 Директиве ЕС в 2003 году.

Напомним, правительственным документом предлагается ввести унифицированную ставку акциза для всех видов горючего (бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан) объемом 100,00 евро за 1000 л. Вместе с тем правительство предлагает оставить НДС на топливо, которое составляет 7%.