Прошедшая неделя в опте отметилась повышением цен на дизтопливо и одновременно снижением на бензины.

С 19 по 26 августа оптовая стоимость бензина А-95 снизилась на 1,75 грн/л (на 4%), до 41,50 грн/л. Дизельное топливо за неделю выросло на 2,0 грн/л (на 4,5%) и торговалось в среднем по 46,25 грн/л. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95».

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Оптовые партии А-95 в пятницу, 26 августа, предлагались в ценовом диапазоне 40-44 грн/л, что ниже на 1-2 грн/л по сравнению с прошлой неделей.

Также на рынке находились единичные предложения бензина А-92. В среднем его можно было купить за 41,25 грн/л или на 50 коп. дешевле, чем неделю назад. Трейдеры объясняют падение цен на партии высокооктана в Украине снижением котировок в Европе на этот нефтепродукт.

Торговля дизелем велась в пределах 43-49 грн/л, что также свидетельствует о повышении на 2-3 грн/л по сравнению с 19 августа. В «А-95» отмечают, что это первое повышение оптовых цен за последние 60 дней.

“Котировки на дизель растут, мы двигаемся соответственно. Клиенты это понимают и начали закупаться, так что и спрос пошел вверх”, – говорит один из опрошенных трейдеров.

Вместе с тем он отметил, что на ситуацию на дизельном рынке влияет сезонное повышение спроса, а также опасения относительно возможного пересыхания Днестра, вызванного засухой в Европе.

В «А-95» прогнозируют, что при условии сохранения текущих европейских котировок цена на оптовые партии дизельного топлива установится в диапазоне 47-49 грн/л. При этом больших изменений на розничном рынке эксперты пока не ожидают.