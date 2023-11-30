Ринок скрапленого газу поступово рухається до балансу: в гурті з’являється все більше вільних пропозицій, а ціни зупинили зростання.

Так, за тиждень імпорт автогазу становив 22,9 тис. т, що на 80% більше ніж у перший тиждень страйку польських перевізників. Збільшення імпортних постачань на тлі сезонного зниження споживання вже призвело до зменшення напруги на ринку. Зі слів трейдерів, якби не погіршення погодних умов, що додатково ускладнили і без того проблему в логістиці, ситуація могла б покращуватися більш високими темпами.

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«Компанії, які призупиняли реалізацію газу в дрібному гурті, на цьому тижні поновили її», — прокоментували ситуацію в одній із паливних компаній.

Ці фактори позначились на ситуації на аукціоні Української енергетичної біржі 29 листопада, де ціни продемонстрували падіння вперше з 27 вересня. Так, більшість лотів було реалізовано в межах 59 000-60 000 грн/л, тоді як на минулих торгах їхня вартість коливалась у діапазоні 63 600-65 000 грн/т.

За рахунок проведення «місячного» аукціону «Укрнафтою» загальні виставлені обсяги зросли на 20% порівняно з минулими торгами, до 8,246 тис. т.

«Укрнафта» стартувала з 63 836 грн/л, «Укргазвидобування» — з 64 118 грн/л, проте одразу стало зрозуміло, що учасники торгів не підтримають такого рівня. Виробникам не вдалося реалізувати весь виставлений ресурс. Зі слів учасників ринку, більшість непроданого обсягу – саме «довгий» газ «Укрнафти». «Зараз немає сенсу купувати об’єми з тривалим терміном відвантаження, поки прийде час їх вивантажувати, ціни на ринку будуть уже нижчими», — зазначив один із учасників аукціону.

Респонденти enkorr не поспішають прогнозувати тривалого падіння цін, адже на ринок і далі впливають різні чинники. «Зараз вистачає загроз, які можуть змінити динаміку ринку: розширення географії заблокованих КПП, погіршення погодних умов (шторми, снігові замети), форсмажори з залізничним постачанням, можливе збільшення акцизної ставки та інше», — прокоментували в одній із компаній.

Зазначимо, що труднощі з постачанням імпортного газу автотранспортом нікуди не поділися. Чотири польські контрольно-пропускні пункти залишаються майже заблокованими. Паливні компанії, щоб обминути черги на західному кордоні, переспрямовують газовози на КПП з Угорщиною, Словаччиною і Румунією. Але з 1 грудня словацькі перевізники на підтримку польських планують заблокувати єдиний українсько-словацький погранпереход «Ужгород–Вишнє Нємецьке». Це призведе до погіршення і так непростої ситуації з постачанням LPG автомобільними шляхами. Згідно з даними сервісу «єЧерга», наразі черга на виїзд з України на цьому КПП становить майже 12 днів.

Нагадаємо, що зараз ринок перебуває у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничний і морський. Унаслідок трансформації попит на автогаз зростає, адже, окрім продажів у автомобільному й промисловому секторі ринку, необхідно заповнити буферний логістичний обсяг, що значно збільшився в результаті скорочення автомобільних постачань.