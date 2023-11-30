Рынок сжиженного газа постепенно движется к балансу: в опте появляется все больше свободных предложений, а цены остановили рост.

Так, за неделю импорт автогаза составил 22,9 тыс. т, что на 80% больше чем в первую неделю забастовки польских перевозчиков. Увеличение импортных поставок на фоне сезонного снижения потребления уже привело к уменьшению напряжения на рынке. По словам трейдеров, если бы не ухудшение погодных условий, что дополнительно усложнили и без того проблему в логистике, ситуация могла бы улучшаться более высокими темпами.

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"Компании, которые приостанавливали реализацию газа в мелком опте, на этой неделе возобновили ее", - прокомментировали ситуацию в одной из топливных компаний.

Эти факторы сказались на ситуации на аукционе Украинской энергетической биржи 29 ноября, где цены продемонстрировали падение впервые с 27 сентября. Так, большинство лотов было реализовано в пределах 59 000-60 000 грн/л, тогда как на прошлых торгах их стоимость колебалась в диапазоне 63 600-65 000 грн/т.

За счет проведения "месячного" аукциона "Укрнафтой" общие выставленные объемы выросли на 20% по сравнению с прошлыми торгами, до 8,246 тыс. т.

"Укрнафта" стартовала с 63 836 грн/л, "Укргаздобыча" - с 64 118 грн/л, однако сразу стало понятно, что участники торгов не поддержат такого уровня. Производителям не удалось реализовать весь выставленный ресурс. По словам участников рынка, большинство непроданного объема – именно "длинный" газ "Укрнафты". "Сейчас нет смысла покупать объемы с длительным сроком отгрузки, пока придет время их выгружать, цены на рынке будут уже ниже", - отметил один из участников аукциона.

Респонденты enkorr не спешат прогнозировать длительного падения цен, ведь на рынок и дальше влияют различные факторы. "Сейчас хватает угроз, которые могут изменить динамику рынка: расширение географии заблокированных КПП, ухудшение погодных условий (штормы, снежные заносы), форсмажоры с железнодорожными поставками, возможное увеличение акцизной ставки и прочее", - прокомментировали в одной из компаний.

Отметим, что трудности с поставками импортного газа автотранспортом никуда не делись. Четыре польские контрольно-пропускные пункты остаются почти заблокированными. Топливные компании, чтобы обойти очереди на западной границе, перенаправляют газовозы на КПП с Венгрией, Словакией и Румынией. Но с 1 декабря словацкие перевозчики в поддержку польских планируют заблокировать единственный украинско-словацкий погранпереход "Ужгород–Вишне Немецкое". Это приведет к ухудшению и так непростой ситуации с поставками LPG автомобильными путями. Согласно данным сервиса "еЧерга", сейчас очередь на выезд из Украины на этом КПП составляет почти 12 дней.

Напомним, что сейчас рынок находится в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожный и морской. В результате трансформации спрос на автогаз растет, ведь, кроме продаж в автомобильном и промышленном секторе рынка, необходимо заполнить буферный логистический объем, значительно увеличившийся в результате сокращения автомобильных поставок.