Передбачувані інвестиції становлять близько 500 мільйонів доларів, але вони надійдуть не тільки від Hyundai.

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) і Hyundai Motor Company підписали угоду про спільне підприємство для створення нового заводу з виробництва автомобілів у Саудівській Аравії.

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Hyundai і PIF, державний фонд добробуту Саудівської Аравії, оприлюднили спільний проект щодо будівництва передового автомобільного заводу в країні. Це стратегічне партнерство, про яке було оголошено під час Саудівсько-Корейського ділового форуму, знаменує ще одну автомобільну компанію, яка починає виробництво автомобілів у королівстві після Lucid Motors.

PIF отримає переважну частку в 70 відсотків у новому підприємстві, а Hyundai збереже решту 30 відсотків. Примітно, що південнокорейський автовиробник візьме на себе роль стратегічного технологічного партнера, пропонуючи технічну та комерційну підтримку для сприяння створенню заводу-виробника. Очікується, що інвестиції в цей трансформаційний проект перевищать 500 мільйонів доларів.

В основі цієї співпраці лежить амбітна мета щорічного виробництва 50 000 транспортних засобів, включаючи як двигуни внутрішнього згоряння, так і електромобілі. Початок роботи заводу заплановано на 2024 рік, а виробництво – на 2026 рік. Але спочатку спільне підприємство має отримати звичайні дозволи від відповідних органів.

«Ми в захваті від потенціалу цього підприємства для значного прогресу у виробництві автомобілів, сприяння стійкому та екологічному автомобільному майбутньому в регіоні. Наші спільні зусилля створять можливості для інновацій та екологічного прогресу», — йдеться у заяві Hyundai.

У серпні цього року компанія Hyundai зробила значні інвестиції в розмірі 290 мільйонів доларів США у свій завод Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA), щоб збільшити виробництво та підвищити свою позицію на ринку позашляховиків. Із загальної суми інвестицій вражаючі 190 мільйонів доларів США були спрямовані на модернізацію інструментів і обладнання, головним чином призначених для полегшення виробництва нового Santa Fe.

У жовтні 2022 року компанія Hyundai також ініціювала будівництво нового виробничого заводу Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) LLC на заводі Bryan County Mega у Джорджії. Ці значні інвестиції в розмірі 5,54 мільярда доларів США, здійснені компанією та її дочірніми постачальниками, охоплюють два важливі елементи: спеціальну фабрику з виробництва повністю електричних транспортних засобів і гігафабрику з виробництва акумуляторів для електромобілів.

Що стосується автомобільної промисловості Саудівської Аравії, згідно зі статтею Arab News, наразі в королівстві працює 160 автозаводів. З них 33 призначені для виробництва деталей, аксесуарів і двигунів, тоді як 21 зосереджено на виробництві транспортних засобів і структурних компонентів, включаючи різні роботи з обробки. Ще 106 потужностей спрямовані на виробництво причепів, напівпричепів і вантажівок.