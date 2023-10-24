Предполагаемые инвестиции составляют около 500 миллионов долларов, но они поступят не только от Hyundai.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) и Hyundai Motor Company подписали соглашение о совместном предприятии для создания нового завода по производству автомобилей в Саудовской Аравии.

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Hyundai и PIF, государственный фонд благосостояния Саудовской Аравии, обнародовали совместный проект по строительству передового автомобильного завода в стране. Это стратегическое партнерство, о котором было объявлено во время Саудовско-Корейского делового форума, знаменует еще одну автомобильную компанию, начинающую производство автомобилей в королевстве после Lucid Motors.

PIF получит большую долю в 70 процентов в новом предприятии, а Hyundai сохранит оставшиеся 30 процентов. Примечательно, что южнокорейский автопроизводитель примет роль стратегического технологического партнера, предлагая техническую и коммерческую поддержку для содействия созданию завода-производителя. Ожидается, что инвестиции в этот трансформационный проект превысят 500 миллионов долларов.

В основе этого сотрудничества лежит амбициозная цель ежегодного производства 50 000 транспортных средств, включая как двигатели внутреннего сгорания, так и электромобили. Начало работы завода намечено на 2024 год, а производство – на 2026 год. Но сначала совместное предприятие должно получить обычные разрешения соответствующих органов.

«Мы восхищаемся потенциалом этого предприятия для значительного прогресса в производстве автомобилей, содействия устойчивому и экологическому автомобильному будущему в регионе. Наши совместные усилия создадут возможности для инноваций и экологического прогресса», – говорится в заявлении Hyundai.

В августе этого года компания Hyundai сделала значительные инвестиции в размере 290 миллионов долларов США в свой завод Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA), чтобы увеличить производство и повысить свою позицию на рынке внедорожников. Из общей суммы инвестиций впечатляющие 190 миллионов долларов США были направлены на модернизацию инструментов и оборудования, в основном предназначенных для облегчения производства нового Santa Fe.

В октябре 2022 года компания Hyundai также инициировала строительство нового производственного завода Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) LLC на заводе Bryan County Mega в Джорджии. Эти крупные инвестиции в размере 5,54 миллиарда долларов США, осуществленные компанией и ее дочерними поставщиками, охватывают два важных элемента: специальную фабрику по производству полностью электрических транспортных средств и гигафабрику по производству аккумуляторов для электромобилей.

Что касается автомобильной промышленности Саудовской Аравии, согласно статье Arab News, в настоящее время в королевстве работает 160 автозаводов. Из них 33 предназначены для производства деталей, аксессуаров и двигателей, в то время как 21 сосредоточено на производстве транспортных средств и структурных компонентов, включая разные работы по обработке. Еще 106 мощностей направлено на производство прицепов, полуприцепов и грузовиков.