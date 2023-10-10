Hyundai Exter стоит в Индии 7,2 тысячи долларов за ним выстроилась огромная очередь. Корейцам придется на 33% увеличить объемы производства.

Количество заказов, оформленных на паркетник, уже превысило 75 тысяч. Об этом пишет Autocar в Индии, где крошечная модель дебютировала в июле этого года. Нынешних производственных темпов не хватает, чтобы покрыть ажиотаж, поэтому Hyundai увеличивает объемы выпуска Exter с шести до девяти тысяч экземпляров в месяц, то есть на треть.

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Сроки ожидания для вновь прибывших клиентов уже продолжались до девяти месяцев. Основной спрос приходится не на базовый Hyundai Exter, а на версии дороже с более богатым оборудованием.

Помимо наращивания производственных темпов на заводе в индийском Ченнае, Hyundai перенаправит часть экспортных кроссоверов на внутренний рынок. Если спрос не спадет, корейцам придется и дальше увеличивать объемы уборки, прогнозируют инсайдеры.

Несмотря на опасения, ажиотаж вокруг Exter не обрушил продажу Venue – еще одного бюджетного кроссовера Hyundai. Он по-прежнему расходится тиражом более 10 тысяч штук в месяц. Однако пострадала другая модель: часть аудитории Grand i10 Nios перешла в Exter, и спрос на хэтчбек упал на 1-1,5 тысячи единиц.

Exter присоединился к линейке Hyundai прошлым летом. Самый доступный кроссовер марки со стартовой ценой 600 тысяч рупий (7,2 тысячи долларов) уже стал вторым по популярности в Индии после Tata Punch. 3,8-метровый Exter построен на платформе вышеупомянутого Grand i10 Nios, имеет шесть подушек безопасности, цифровую приборку и ABS. Машину приводит 1,2-литровый турбомотор на 69 или 83 лошадиные силы.