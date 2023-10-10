Hyundai Exter коштує в індії 7,2 тисячі доларів за ним вишикувалась величезна черга. Корейцям доведеться на 33 відсотки збільшити обсяги виробництва.

Кількість замовлень, оформлених на паркетник, вже перевищила 75 тисяч. Про це пише Autocar в Індії, де крихітна модель дебютувала у липні цього року. Нинішніх виробничих темпів не вистачає, щоб покрити ажіотаж, тому Hyundai збільшує обсяги випуску Exter із шести до дев'яти тисяч екземплярів на місяць, тобто на третину.

Читайте також: Hyundai відкликає 40 000 гібридів Elantra через безконтрольне прискорення

Терміни очікування для новоприбулих клієнтів вже тривали до дев'яти місяців. Основний попит припадає не на базовий Hyundai Exter, а на виконання дорожче з багатшим обладнанням.

Крім нарощування виробничих темпів на заводі в індійському Ченнаї, Hyundai перенаправить частину експортних кросоверів на внутрішній ринок. Якщо попит не спаде, корейцям доведеться й надалі збільшувати обсяги збирання, прогнозують інсайдери.

Незважаючи на побоювання, ажіотаж навколо Exter не обрушив продаж Venue — ще одного бюджетного кросовера Hyundai. Він, як і раніше, розходиться тиражем понад 10 тисяч штук на місяць. Однак постраждала інша модель: частина аудиторії Grand i10 Nios перейшла до Exter, і попит на хетчбек упав на 1-1,5 тисяч одиниць.

Exter приєднався до лінійки Hyundai минулого літа. Найдоступніший кросовер марки зі стартовою ціною 600 тисяч рупій (7,2 тисячі доларів) вже став другим за популярністю в Індії після Tata Punch. 3,8-метровий Exter побудований на платформі вищезгаданого Grand i10 Nios, має шість подушок безпеки, цифрову приладку та ABS. Протягом його наводить 1,2-літровий турбомотор на 69 або 83 кінські сили.