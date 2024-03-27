Hyundai готує компактний пікап менше за Santa Cruz. За прогнозами інсайдерів, модель побачить світ за два-три роки.

Hyundai може випустити пікап на основі ix25. Компанія нібито вже розробляє компактну вантажівку, яка розташується на сходинку нижче 4,97-метрового Santa Cruz, в основі якої лежить Tucson.

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Компанія готує автомобіль спеціально для ринків Бразилії, Аргентини, Південної Африки та Індії, де невеликі пікапи користуються попитом. Бразильські ЗМІ пророкують йому дебют у 2026 або 2027 році і лінійку силових агрегатів від ix25.

Ідея перетворити ix25 на пікап не нова. Ще у 2016 році Hyundai показав концепт Creta Sport Truck Concept (STC) на автосалоні у бразильському Сан-Паулу. У довжину він досягав 4,68 метра, завширшки — 1,85, а заввишки — 1,63 при колісній базі 2,8 метра. Тобто пікап був помітно більш актуальною на той момент ix25 першого покоління.

Нова вантажівка базуватиметься вже на «другому» ix25 і, як очікується, розділить з ним лінійку двигунів: мотори потужністю до 157 сил (до 166 сил на етанолі) і турбодизелі, що видають до 115 сил. Архітектуру салону теж скопіюють із кросовера, з поправкою на форм-фактор.

Це не єдиний пікап, над яким працює Hyundai. Нещодавно корейський виробник подав заявки на реєстрацію імен Ioniq T10 та Ioniq T7, які можуть дістатися «батарейним» пікапам різних розмірів.

Дочірня Kia теж збирається випустити пікап: очікується, що він зможе змагатися з Ford Ranger та отримає назву Tasman. Новинку збудують на базі Kia Mohave та оснастять турбодизелем V6, який на позашляховику розвиває 277 кінських сил.