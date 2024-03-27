Hyundai готовит компактный пикап меньше Santa Cruz. По прогнозам инсайдеров, модель увидит свет через два-три года.

Hyundai может выпустить пикап на основе ix25. Компания якобы уже разрабатывает компактный грузовик, который расположится на ступеньку ниже 4,97-метрового Santa Cruz, в основе которого лежит Tucson.

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Компания готовит автомобиль специально для рынков Бразилии, Аргентины, Южной Африки и Индии, где небольшие пикапы пользуются спросом. Бразильские СМИ предсказывают ему дебют в 2026 или 2027 году и линейку силовых агрегатов от ix25.

Идея превратить ix25 в пикап не нова. Еще в 2016 году Hyundai показал концепт Creta Sport Truck Concept (STC) на автосалоне в бразильском Сан-Паулу. В длину он достигал 4,68 метра, в ширину - 1,85, а в высоту - 1,63 при колесной базе 2,8 метра. То есть пикап был заметно актуальнее на тот момент ix25 первого поколения.

Новый грузовик будет базироваться уже на "втором" ix25 и, как ожидается, разделит с ним линейку двигателей: моторы мощностью до 157 сил (до 166 сил на этаноле) и турбодизели, выдающие до 115 сил. Архитектуру салона тоже скопируют с кроссовера, с поправкой на форм-фактор.

Это не единственный пикап, над которым работает Hyundai. Недавно корейский производитель подал заявки на регистрацию имен Ioniq T10 и Ioniq T7, которые могут достаться "батарейным" пикапам разных размеров.

Дочерняя Kia тоже собирается выпустить пикап: ожидается, что он сможет соперничать с Ford Ranger и получит название Tasman. Новинку построят на базе Kia Mohave и оснастят турбодизелем V6, который на внедорожнике развивает 277 лошадиных сил.