Замість "майже 200" у електричного хетчбека буде "майже 300" кілометрів пробігу на одному заряді.

Компанія Hyundai завершила модернізацію сімейства Ioniq з виводом оновленого електричного хетчбека Ioniq Electric.

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На початку цього року корейський автовиробник представив оновлені гібридні версії моделі, а нині дійшла черга до повністю електричної модифікації.

Фото: оновлені версії гібридів та електрокара Hyundai Ioniq 2019/2020 / Hyundai

Ioniq Electric злегка оновився зовні, отримавши свіжі бампери та оптику. Інтер’єр також злегка модернізований, тут з'явився сенсорний блок клімат-контролю, а в дорожчих комплектаціях буде нова мультимедіасистема з 10,25-дюймовим дисплеєм.

Фото: інтер’єр оновленого Hyundai Ioniq Electric / Hyundai

Головне ж нововведення для електрокара криється в області підлоги: замість 28-кіловатної батареї автомобіль отримав акумулятор на 38,3 кВт*год. З новим енергоблоком Ioniq здатен проїжджати на одній “заправці” до 300 км, що на сотню більше, ніж раніше. Зарядка на 80% від 100-кіловатного терміналу займає 54 хвилини.

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Силовий агрегат Ioniq залишився без змін, це той самий 136-сильний електромотор з 295 Нм крутного моменту.

Фото: колісні диски електричної та гібридних версій Ioniq / Hyundai

Для Ioniq Plug-in і Electric буде доступна нова система Blue Link, яка дозволить власникам здійснювати дистанційний запуск двигуна, управління замками дверей і кліматичною установкою, а також контролювати рівень заряду батареї через свій смартфоні.

Європейські продажі оновленого Ioniq почнуться в липні цього року з гібридних версій моделі, а на початку осені у дилерів з’являться і повністю електричні “Іоніки”.

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