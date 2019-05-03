Вместо "почти 200" у электрического хэтчбека будет "почти 300" километров пробега на одном заряде.

Компания Hyundai завершила модернизацию семейства Ioniq с выводом обновленного электрического хэтчбека Ioniq Electric.

Также интересно: Илон Маск пообещал Tesla Roadster запас хода на одном заряде более 1000 километров

В начале этого года корейский автопроизводитель представил обновленные гибридные версии модели, а ныне дошла очередь до полностью электрической модификации.

Фото: обновленные версии гибридов и электрокара Hyundai Ioniq 2019/2020 / Hyundai

Ioniq Electric слегка обновился внешне, получив свежие бамперы и оптику. Интерьер также слегка модернизирован, здесь появился сенсорный блок климат-контроля, а в более дорогих комплектациях будет новая мультимедиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем.

Фото: интерьер обновленного Hyundai Ioniq Electric / Hyundai

Главное же новшество для электрокара кроется в области пола: вместо 28-киловаттной батареи автомобиль получил аккумулятор на 38,3 кВт*ч. С новым энергоблоком Ioniq способен проезжать на одной "заправке" до 300 км, что на сотню больше, чем раньше. Зарядка на 80% от 100-киловаттного терминала занимает 54 минуты.

Читайте также: На электрический Hyundai Kona Electric объявлены украинские цены и комплектации

Силовой агрегат Ioniq остался без изменений, это тот самый 136-сильный электромотор с 295 Нм крутящего момента.

Фото колесные диски электрической и гибридной версий Ioniq / Hyundai

Для Ioniq Plug-in и Electric будет доступна новая система Blue Link, которая позволит владельцам осуществлять дистанционный запуск двигателя, управление замками дверей и климатической установкой, а также контролировать уровень заряда батареи через свой смартфон.

Европейские продажи обновленного Ioniq начнутся в июле этого года из гибридных версий модели, а в начале осени в дилеров появятся и полностью электрические "ионики".

Также интересно: Компания Renault представила обновленные модели минивэна Trafic и микроавтобуса Master