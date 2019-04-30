Фейслифтинговые микроавтобусы образца 2019/2020 модельного года получили свежую внешность в едином стиле и несколько важных технических нововведений.

Компания Renault представила обновленные версии коммерческих моделей Trafic и Master образца 2019/2020 года.

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Обе модели слегка обновлены внешне в традиционных деталях: оптика и бамперы. Внутри изменения тоже едва заметны, поскольку воплощены в новой электронике и системах безопасности.

Фото: Renault Trafic 2019/2020 / Renault

Меньшему минивэну Renault Trafic добавили в оснащение новые материалы отделки. Как и раньше, модель доступна в пассажирском исполнении с девятиместным салоном или же в коммерческом с пустым багажником или приспособленным под определенные потребности перевозчика.

Фото: интерьер обновленного Renault Trafic / Renault

Грузовой и пассажирский бус Trafic 2019 оснащается исключительно 2-литровым дизелем dCi, мощность которого варьируется от 118 до 167 л. с. Мощнейший предлагается исключительно с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, тогда как все прочие должны довольствоваться механикой.

Renault Trafic получил передний и задний датчики парковки с камерой заднего вида и систему помощи при буксировке трейлера. Борт оснащается мультимеда последнего поколения: R-Link Evolution и Media Nav Evolution.

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Большой фургон Renault Master получил систему обеспечения устойчивости при внезапных порывах ветра, которая автоматически активируется на скорости более 70 км/час. Также в оснащение микроавтобуса включены камера заднего вида с парковочными датчиками сзади и по бокам и автоматический ассистент экстренного торможения.

Фото: обновленный Renault Master / Renault

2,3-литровые дизели серии dCi стали мощнее и теперь имеют отдачу до 178 л. с., да еще и отвечают новейшим эконормам Euro6d-Temp и потребляют в среднем на литр меньше топлива, чем раньше. В зависимости от комплектации доступны механическая и автоматическая трансмиссии.

Во Франции, как и до этого, будет доступна полностью электрическая версия фургона Master ZE, оснащенная батареей на 33 кВт и электромотором на 75 л. с. от ситикара Renault Zoe. Автономный пробег “Мастера” на одной зарядке составляет 120 километров.

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