Фейсліфтингові мікроавтобуси зразка 2019/2020 модельного року отримали свіжу зовнішність в єдиному стилі та кілька важливих технічних нововведень.

Компанія Renault презентувала оновлені версії комерційних моделей Trafic та Master зразка 2019/2020 року.

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Обидві моделі злегка оновлені зовні у традиційних деталях: оптика й бампери. Всередині зміни також ледь помітні, оскільки втілені в новій електроніці та системах безпеки.

Фото: Renault Trafic 2019/2020 / Renault

Меншому мінівену Renault Trafic додали в оснащення нові матеріали оздоблення. Як і раніше, модель доступна у пасажирському виконанні з дев’ятимісним салоном або ж у комерційному з пустим багажником чи пристосованим під певні потреби перевізника.

Фото: інтер’єр оновленого Renault Trafic / Renault

Вантажний і пасажирський бус Trafic 2019 оснащується виключно 2-літровим дизелем dCi, потужність якого варіюється від 118 до 167 к.с. Найпотужніший пропонується виключно з автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням, тоді як усі інші мають задовольнятись механікою.



Renault Trafic отримав передній і задній датчики парковки з камерою заднього виду та систему допомоги при буксируванні трейлера. Борт оснащується мультимеда останнього покоління: R-Link Evolution та Media Nav Evolution.

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Великий фургон Renault Master отримав систему забезпечення стійкості при раптових поривах вітру, яка автоматично активується на швидкості більше 70 км/год. Також в оснащення мікроавтобуса включені камера заднього виду з паркувальними датчиками ззаду і з боків та автоматичний асистент екстреного гальмування.

Фото: оновлений Renault Master / Renault

2,3-літрові дизелі серії dCi стали потужнішими і тепер мають віддачу до 178 к.с. та ще й відповідають найновішим еко-нормам Euro6d-Temp і споживають в середньому на літр менше пального, ніж раніше. Залежно від комплектації доступні механічна і автоматична трансмісії.



У Франції, як і до цього, буде доступна повністю електрична версія фургона Master ZE, оснащена батареєю на 33 кВт та електромотором на 75 к.с. від сітікара Renault Zoe. Автономний пробіг “Мастера” на одній зарядці складає 120 кілометрів.

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