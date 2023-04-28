Hyundai призупинив свою діяльність у РФ ще у 2022 році. З того часу бренд веде переговори про продаж активів з інвесторами з Казахстану.

Hyundai повністю залишить російський ринок, якщо буде схвалено угоду між південнокорейським брендом та казахстанською компанією. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

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Переговори між Hyundai та інвестором з Казахстану знаходяться на завершальній стадії. Проте угода ще має бути схвалена російською владою.

Ще минулого року в Hyundai говорили про те, що компанія розглядає кілька варіантів припинення своєї діяльності у РФ. Поки що остаточного рішення не прийнято.

До бойових дій в Україні Hyundai входив у трійку найпопулярніших брендів авто у Росії. Він поступався за продажами тільки Renault і Kia.

Більшість автомобільних брендів призупинили свою діяльність у РФ невдовзі після 24 лютого минулого року.