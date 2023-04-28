Hyundai приостановил свою деятельность в РФ еще в 2022 году. С этого времени бренд ведет переговоры с инвестором из Казахстана.

Hyundai полностью покинет российский рынок, если будет одобрено соглашение между южнокорейским брендом и казахстанской компанией. Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

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Переговоры между Hyundai и инвестором из Казахстана находятся на завершающей стадии. Однако соглашение еще должно быть одобрено российскими властями.

Еще в прошлом году в Hyundai говорили о том, что компания рассматривает несколько вариантов приостановки своей деятельности в РФ. Пока что окончательное решение не принято.

До боевых действий в Украине Hyundai входил в тройку самых популярных брендов автомобилей в России. Он уступал по продажам только Renault и Kia.

Большинство автомобильных брендов приостановили свою деятельность в России вскоре после 24 февраля прошлого года.