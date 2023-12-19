Автозавод Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), розташований в Санкт-Петербурзі, не працював з початку російського вторгнення, але лише зараз корейці знайшли на нього покупця.

Рада директорів південнокорейської Hyundai Motor 19 грудня схвалила продаж заводу в російському Санкт-Петербурзі. Покупцем називають російську компанію "Арт-Фінанс", варість угоди та остаточні деталі контракту поки що обговорюються, йдеться у заяві Hyundai Motor.

100% компанії "Арт-Фінанс" контролює президент компанії "Авілон" Андрій Павлович. Ця група займається автобізнесом та володіє 38 автосалонами різних брендів.

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Разом з тим останні автомобілі Hyundai та Kia допродуються в російських автосалонах, щоб повністю покинути російський ринок до кінця поточного року.

Ще місяць тому з салонів зникли Kia Rio, неможливо купити Huyndai Solaris, Elantra, Sonata. Водночас гарантійні зобов'язання та сервісне обслуговування вже проданих машин підтримуватимуться й надалі.