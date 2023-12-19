Автозавод Hyundai Motor Manufacturing Russia (HMMR), расположенный в Санкт-Петербурге, не работал с начала российского вторжения, но только сейчас корейцы нашли покупателя.

Совет директоров южнокорейской Hyundai Motor 19 декабря одобрил продажу завода в российском Санкт-Петербурге. Покупателем называют российскую компанию "Арт-Финанс", стоимость сделки и окончательные детали контракта пока обсуждаются, говорится в заявлении Hyundai Motor.

100% компании "Арт-Финанс" контролирует президент компании "Авилон" Андрей Павлович. Эта группа занимается автобизнесом и владеет 38 автосалонами разных брендов.

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Вместе с тем, последние автомобили Hyundai и Kia допродаются в российских автосалонах, чтобы полностью покинуть российский рынок до конца текущего года.

Еще месяц назад из салонов исчезли Kia Rio, невозможно купить Huyndai Solaris, Elantra, Sonata. В то же время гарантийные обязательства и сервис уже проданных машин будут поддерживаться и дальше.