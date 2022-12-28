Hyundai зупинить продаж машин з ДВС в одній країні Європи. Корейський виробник, який, як і раніше, заробляє найбільше на «паливних» автомобілях, вперше зважився на такий крок

Hyundai оголосив про зміни у своїй лінійці в Норвегії. З 1 січня 2023 року в ній не залишиться автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння: всі нові Hyundai, що продаються в країні, будуть чисто електричними.

Читайте також: Нова Hyundai Kona буде доступна з електричним гібридним та традиційним двигуном

Компанія готувалася до такого рішення, два роки тому прибравши з норвезького ринку неелектрифіковані моделі. Зараз там продають електричні Ioniq 5 та 6, Kona, гібридний Tucson та водневий Nexo.

Незважаючи на те, що більшу частину доходу Hyundai приносять автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, компанія вирішила повністю перейти на електрокари на одному з ринків. Норвегія була обрана не випадково: 80 відсотків продажів там припадає на «батарейні» машини, що робить її лідером за популярністю серед європейських країн.

Крім цього, понад 90 відсотків реалізованих за рік у Норвегії Hyundai електрифіковано, так що відмова від ДВС є не такою ризикованою: компанія займає одну з лідируючих позицій у сегменті. З 2020 року Hyundai поставила в країну 25 тисяч легкових автомобілів, 92 відсотки з яких електричні.

У 2016 році Hyundai в Норвегії вдало стартував Ioniq Electric, а двома роками пізніше на ринок вийшла Kona Electric, ставши першим доступним електрокросовером в країні. Закріпили успіх Ioniq 5 та Ioniq 6. Перший став одним із фаворитів норвежців завдяки більшому, ніж у Kona, запасу ходу та надшвидкій зарядці.

До аналогічного кроку в Норвегії готується Volkswagen, але машини з ДВС будуть виключені з його місцевої лінійки пізніше – з 2024 року.