Hyundai остановит продажи машин из ДВС в одной стране Европы. Корейский производитель, по-прежнему зарабатывающий больше всего на «топливных» автомобилях, впервые решился на такой шаг

Hyundai объявил об изменениях в своей линейке в Норвегии. С 1 января 2023 года в ней не останется автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: все новые продаваемые в стране Hyundai будут чисто электрическими.

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Компания готовилась к такому решению, два года назад убрав с норвежского рынка неэлектрифицированные модели. Сейчас там продают электрические Ioniq 5 и 6, Kona, гибрид Tucson и водородный Nexo.

Несмотря на то что большую часть дохода Hyundai приносят автомобили с двигателями внутреннего сгорания, компания решила полностью перейти на электрокары на одном из рынков. Норвегия была выбрана не случайно: 80 процентов продаж там приходится на «батарейные» машины, что делает ее лидером по популярности среди европейских стран.

Кроме этого, более 90 процентов реализованных за год в Норвегии Hyundai электрифицировано, так что отказ от ДВС не так рискован: компания занимает одну из лидирующих позиций в сегменте. С 2020 года Hyundai поставила в страну 25 тысяч легковых автомобилей, 92 процента из которых – электрические.

В 2016 году Hyundai в Норвегии удачно стартовал Ioniq Electric, а двумя годами позже на рынок вышла Kona Electric, став первым доступным электрокроссовером в стране. Закрепили успех Ioniq 5 и Ioniq 6. Первый стал одним из фаворитов норвежцев благодаря большему, чем у Kona, запасу хода и сверхбыстрой зарядке.

К аналогичному шагу в Норвегии готовится Volkswagen, но машины из ДВС будут исключены из его местной линейки позже – с 2024 года.