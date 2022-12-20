Покупці зможуть придбати нову Kona у вигляді електромобіля, гібрида, лише з двигуном внутрішнього згоряння та спортивної моделі N Line.

Світовий дебют Hyundai Kona відбувся в Південній Кореї в 2017 році. Тепер бренд готовий оприлюднити зовнішній вигляд нового покоління кросовера, яке прибуде в Сполучені Штати в 2024 модельному році. Чотири варіанти на підході: EV, гібрид, двигун внутрішнього згоряння та N Line.

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Дизайнери Hyundai почали зі створення нового Kona EV, а потім застосували його до інших версій. Спереду всі вони мають спільну світлову смугу вздовж краю капота. Фари знаходяться під цією смугою на зовнішніх кутах.

Стиль нижньої панелі є основним фактором, що відрізняє моделі Kona 2024 року. EV має елементи, схожі на пікселі, а стиль має деякі риси з автомобілями Hyundai Ioniq. Стандартний автомобіль ICE має прямокутний отвір у цьому просторі. N Line має більш агресивний вигляд завдяки використанню трапецієподібного елемента.

Збоку моделі Kona 2024 року мають схожий вигляд. Гібридні варіанти та варіанти з двигуном внутрішнього згоряння мають обшивку кузова на крилах. EV і N Line зберігають цю секцію в кольорі кузова. N Line має задній спойлер, сріблясті бічні пороги та доступні чорні деталі для кришки дзеркал і даху.

Задня частина збігається з передньою, завдяки легкій смузі, що тягнеться через хетчбек. Як і фари, задні ліхтарі знаходяться в нижніх кутах. N Line має подвійні вихлопні отвори.

Довжина нового Kona EV становить 4355 міліметрів, що на 150 міліметрів більше, ніж у існуючої моделі. Колісна база збільшується на 60 міліметрів. Ширина зросла на 25 міліметра.

Всередині нова Kona має пару 12,3-дюймових екранів із єдиною рамкою. Ручка перемикання передач тепер знаходиться на колонці за кермом. Під великими дисплеями центральна панель містить пару вентиляційних отворів і елементи керування системою HVAC. На консолі є циферблат, але його призначення незрозуміле.

Автовиробник поки що не розкриває специфікації силового агрегату або деталі ціни на нову Kona. Hyundai оприлюднить цю інформацію найближчими місяцями.