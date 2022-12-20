Покупатели смогут приобрести новую Kona в виде электромобиля, гибрида только с двигателем внутреннего сгорания и спортивной модели N Line.

Мировой дебют Hyundai Kona состоялся в Южной Корее в 2017 году. Теперь бренд готов обнародовать внешний облик нового поколения кроссовера, которое прибудет в Соединенные Штаты в 2024 модельном году. Четыре варианта на подходе: EV, гибрид, двигатель внутреннего сгорания и N Line.

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Дизайнеры Hyundai начали с создания нового Kona EV, а затем применили его к другим версиям. Впереди все они имеют общую световую полосу вдоль края капота. Фары находятся под этой полосой на наружных углах.

Стиль нижней панели является основным фактором, отличающим модели Kona 2024 года. EV имеет элементы, похожие на пиксели, а стиль имеет некоторые черты с автомобилями Hyundai Ioniq. Стандартный автомобиль ICE имеет прямоугольное отверстие в этом пространстве. N Line выглядит более агрессивно благодаря использованию трапециевидного элемента.

Сбоку модели Kona 2024 года выглядят похоже. Гибридные варианты с двигателем внутреннего сгорания имеют обшивку кузова на крыльях. EV и N Line сохраняют эту секцию в цвете кузова. N Line имеет задний спойлер, серебристые боковые пороги и черные детали для крышки зеркал и крыши.

Задняя часть совпадает с передней, благодаря легкой полосе, простирающейся через хэтчбек. Как и фары, задние фонари находятся в нижних углах. N Line имеет двойные выхлопные отверстия.

Длина нового Kona EV составляет 4355 миллиметров, что на 150 миллиметров больше, чем у существующей модели. Колесная база увеличивается на 60 миллиметров. Ширина выросла на 25 миллиметра.

Внутри новая Kona имеет пару 12,3-дюймовых экранов с единственной рамкой. Ручка переключения передач теперь находится на колонке за рулем. Под большими экранами центральная панель содержит пару вентиляционных отверстий и элементы управления системой HVAC. На консоли есть циферблат, но его предназначение непонятно.

Автопроизводитель пока не раскрывает спецификации силового агрегата или детали цены на новую Kona. Hyundai обнародует эту информацию в ближайшие месяцы.