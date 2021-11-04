Hyundai Motor Company публікує тизерні зображення концепту повністю електричного кросовера – Seven, який буде представлений на автосалоні AutoMobility в Лос-Анджелесі цього місяця.

Seven уособлює дизайн і технологічні інновації Hyundai Motor в епоху відмови від класичних двигунів та натякає на нову модель сімейства Ioniq.

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На цих зображеннях можна розгледіти форму та конструкцію, яка дозволяє собі розходитися з попередньою модою епохи двигунів внутрішнього згорання. Освітлення Seven реалізоване за допомогою дизайну Ioniq – Parametric Pixels, що поєднує у собі аналогові та цифрові емоції.

У своєму інтер’єр Seven пропонує персоналізовану атмосферу салону, поглиблюючи та удосконалюючи інновації у просторі, які Hyundai Motor реалізував у Ioniq 5. Всі елементи салону виготовлені за допомогою екологічно чистих матеріалів.

Hyundai Motor презентує Seven під час пресконференції на автосалоні AutoMobility у Лос-Анджелесі, 17 листопада. Всі охочі зможуть оглянути його з 19 по 28 листопада.