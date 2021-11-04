Hyundai Motor Company публикует тизерные изображения концепта полностью электрического кроссовера – Seven, который будет представлен на автосалоне AutoMobility в Лос-Анджелесе в этом месяце.

Seven олицетворяет дизайн и технологические инновации Hyundai Motor в эпоху отказа от классических двигателей и намекает на новую модель семейства Ioniq.

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На этих изображениях можно разглядеть форму и конструкцию, которая позволяет себе расходиться с предыдущей модой эпохи двигателей внутреннего сгорания. Освещение Seven реализовано с помощью дизайна Ioniq – Parametric Pixels, сочетающий в себе аналоговые и цифровые эмоции.

В своем интерьер Seven предлагает персонализированную атмосферу салона, углубляя и совершенствуя инновации в пространстве, которые Hyundai Motor реализовал в Ioniq 5. Все элементы салона изготовлены с помощью экологически чистых материалов.

Hyundai Motor презентует Seven во время пресс-конференции на автосалоне AutoMobility в Лос-Анджелесе, 17 ноября. Все желающие смогут осмотреть его с 19 по 28 ноября.