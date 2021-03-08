Компанія Hyundai провела віртуальну церемонію закладки фундаменту заводу HTWO в Гуанчжоу (Китай) – свого першого підприємства з виробництва водневих паливних елементів за межами Південної Кореї.

Hyundai активно розвиває напрямок транспортних засобів з силовими установками на водні. Так, ще в 2013 році компанія випустила перший в світі серійний електромобіль на паливних елементах – модель ix35. Потім послідували водневий кросовер Hyundai NEXO, важка вантажівка на паливних елементах XCIENT Fuel Cell і водневий електробус.

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Зараз Hyundai реалізує стратегію Fuel Cell Vision 2030, яка передбачає збільшення щорічного виробництва водневих систем на паливних елементах до 700 000 одиниць до 2030 року. Будівництво заводу в КНР допоможе в реалізації даного проекту.

Нове підприємство отримало назву HTWO Гуанчжоу: до його складу увійдуть власне завод з виробництва систем паливних елементів, а також центр інновацій. Комплекс займе площу близько 207 000 квадратних метрів. Завершення будівництва заплановано на другу половину 2022 року. Обсяг річного виробництва спочатку складе 6500 систем паливних елементів, а в перспективі цей показник зросте.

"Hyundai Motor Group очолить просування інновацій в сфері екологічно чистої мобільності, використовуючи стратегічні партнерські зв’язки, технології світового рівня, потенціал водневого бізнесу і ноу-хау в цій галузі. Група має намір зайняти лідируючі позиції по досягненню вуглецевої нейтральності за рахунок збільшення виробництва провідних в світі систем водневих паливних елементів, яке дозволить зробити їх доступними джерелами енергії для різних галузей", – зазначають у компанії.