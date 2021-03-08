Компания Hyundai провела виртуальную церемонию закладки фундамента завода HTWO в Гуанчжоу (Китай) – своего первого предприятия по производству водородных топливных элементов за пределами Южной Кореи.

Hyundai активно развивает направление транспортных средств с силовыми установками на водороде. Так, еще в 2013 году компания выпустила первый в мире серийный электромобиль на топливных элементах – модель ix35. Затем последовали водородный кроссовер Hyundai NEXO, тяжелый грузовик на топливных элементах XCIENT Fuel Cell и водородный электробус.

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Сейчас Hyundai реализует стратегию Fuel Cell Vision 2030, которая предусматривает увеличение ежегодного производства водородных систем на топливных элементах до 700 000 единиц к 2030 году. Строительство завода в КНР поможет в реализации данного проекта.

Новое предприятие получило название HTWO Гуанчжоу: в его состав войдут собственно завод по производству систем топливных элементов, а также центр инноваций. Комплекс займет площадь около 207 000 квадратных метров. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2022 года. Объем годового производства сначала составит 6500 систем топливных элементов, а в перспективе этот показатель возрастет.

"Hyundai Motor Group возглавит продвижение инноваций в сфере экологически чистой мобильности, используя стратегические партнерские связи, технологии мирового уровня, потенциал водородного бизнеса и ноу-хау в этой области. Группа намерена занять лидирующие позиции по достижению углеродной нейтральности за счет увеличения производства ведущих в мире систем водородных топливных элементов, которое позволит сделать их доступными источниками энергии для различных отраслей", – отмечают в компании.