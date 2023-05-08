Бюджетний кросовер Hyundai Exter з'явився на нових офіційних картинках та живцем.

В Індії вже приймають замовлення на паркетник Хенде, там модель запропонована з бензиновим «атмосферником» та його газовою версією. Пізніше компакт, як очікується, з'явиться на інших ринках.

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Дизайн-скетч нового бюджетного кросу Hyundai Exter опублікували наприкінці квітня. А тепер виробник розповсюдив пару повноцінних фірмових зображень та поділився подробицями про техніку. Також з'явилися нові «живі» фотографії невеликої «п'ятидверки» без клаптя камуфляжу: ці знімки були зроблені в Кореї, їх виклали на місцевому онлайн-майданчику Naver в співтоваристві MotorsJason.

Однак на батьківщині Хенде паркетник не продаватимуть, там модель лише обкатують. Головним ринком для Exter стане Індія, де і налагодять виробництво. При цьому пізніше новинку планують поставляти і в інші країни, що розвиваються.

За попередніми даними, Hyundai Exter зроблений на базі індійського хетчу Hyundai Grand i10 Nios, але у паркетника все ж таки оригінальний кузов і свій дизайн, причому зовні крос перегукується з Hyundai Santa Fe наступного покоління (ще не представлений). Загальні риси з майбутнім Сантою - прямокутні решітки радіатора і інтегровані в оптику діоди. Інші фішки бюджетника – «захисні пластини» на бамперах, заквадрені колісні арки та рельєфні вставки у задніх стійках даху.

Очікується, що ціна стартує приблизно з 600 000 індійських рупій, що становить лише 7300 доларів США за поточним обмінним курсом.