Hyundai Ioniq 5 N відтворює фальшивий звук двигуна в новому тизерному відео.

Незважаючи на те, що електромобілі зі штучними шумами не є новинкою, Hyundai намагається зробити так, щоб вони звучали захоплююче для своєї першої моделі N, яка відмовилася від двигуна внутрішнього згоряння.

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Нове тизерне відео Ioniq 5 N демонструє високопродуктивний електричний кросовер на вулицях Сеула, а також на трасі в науково-дослідному центрі компанії Namyang.

Ми вперше відчуваємо, що мав на увазі Hyundai, коли говорив, що спортивний електромобіль матиме «віртуальний режим перемикання», потягнувши за пелюстки, розташовані за кермом, для штучного перемикання передач. Виконавчий технічний радник Альберт Бірманн раніше згадував, що ідея полягає в імітації поштовхів і вібрацій при перемиканні на нижчу передачу, які ви отримуєте від i30 N, оснащеного автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Щодо шумів, які ви чуєте, вони є частиною N Sound Plus, щоб імітувати хрип вихлопу спортивного автомобіля з традиційним двигуном. У якийсь момент ми навіть чуємо тріск і удари, але, мабуть, найреалістичнішим є шум, коли водій перемикає передачу на нижчу, а оберти підвищуються. Штучно, звичайно. Якщо це не зацікавить вас, Hyundai сказав, що майбутні бездротові оновлення дозволять власникам завантажувати власні фальшиві звуки.

Крім трюків, які також включають режим дрифту, коротко продемонстрований у цьому відео, Ioniq 5 N отримає стандартний повний привід із подвійними двигунами, що забезпечує загальну потужність приблизно 600 кінських сил. Він також отримує еволюцію технології акумуляторів Hyundai із покращеною щільністю енергії без фізичного збільшення розміру блоку.

Hyundai вже оголосив, що продемонструє Ioniq 5 N на Фестивалі швидкості в Гудвуді в середині липня, а продажі, ймовірно, почнуться до кінця року. Що стосується ціни, приготуйтеся викласти більше грошей, ніж 61 600 доларів, які Kia хоче за EV6 GT.