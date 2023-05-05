Hyundai Ioniq 5 N воспроизводит ложный звук двигателя в новом тизерном видео.

Несмотря на то, что электромобили с искусственными шумами не являются новинкой, Hyundai пытается сделать так, чтобы они звучали увлекательно для своей первой модели N, отказавшейся от двигателя внутреннего сгорания.

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Новое тизерное видео Ioniq 5 N демонстрирует высокопроизводительный кроссовер на улицах Сеула, а также на трассе в научно-исследовательском центре компании Namyang.

Мы впервые чувствуем, что имел в виду Hyundai, когда говорил, что спортивный электромобиль будет иметь «виртуальный режим переключения», потянув за лепестки, расположенные за рулем, для искусственного переключения передач. Исполнительный технический советник Альберт Бирманн ранее упоминал, что идея заключается в имитации толчков и вибраций при переключении на низшую передачу, получаемую от i30 N, оснащенной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Что касается шумов, которые вы слышите, они являются частью N Sound Plus, чтобы имитировать хрип выхлопа спортивного автомобиля с традиционным двигателем. В какой-то момент мы даже слышим треск и удары, но, пожалуй, самым реалистичным является шум, когда водитель переключает передачу на более низкую, а обороты повышаются. Искусственно, конечно. Если это не заинтересует вас, Hyundai сказал, что будущие беспроводные обновления позволят владельцам скачивать собственные фальшивые звуки.

Помимо трюков, также включающих режим дрифта, кратко продемонстрированный в этом видео, Ioniq 5 N получит стандартный полный привод с двойными двигателями, что обеспечивает общую мощность примерно 600 лошадиных сил. Он также получает эволюцию технологии аккумуляторов Hyundai с усовершенствованной плотностью энергии без физического увеличения размера блока.

Hyundai уже объявил, что продемонстрирует Ioniq 5 N на Фестивале скорости в Гудвуде в середине июля, а продажи предположительно начнутся к концу года. Что касается цены, приготовьтесь выложить больше денег, чем 61 600 долларов, которые Kia хочет за EV6 GT.