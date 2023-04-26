Это стало возможным благодаря комплексному модулю Hyundai Mobis e-Corner System, состоящему из тормозов с помощью проволоки, управления с помощью проволоки, амортизатора и встроенного в колесо двигателя.

На выставке CES 2023 в Лас-Вегасе компания Hyundai Mobis представила новую технологию управления транспортным средством под названием e-Corner System, комплексный пакетный модуль с тормозом с помощью проволоки, управление с помощью проволоки, демпфера и внутриколесного двигателя, установленного на каждое колесо.

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В то время дочерняя компания Hyundai Motor Group показала как система должна работать в анимации, но с тех пор она создала рабочий прототип, и теперь мы можем увидеть его в работе.

Установленная на модифицированном прототипе Hyundai Ioniq 5, система e-Corner System впервые появилась, чтобы продемонстрировать некоторые из ее интересных применений. Например параллельная парковка в узком пространстве путем простой регулировки угла поворота колеса и отступ из мертвой точки с поворотом на 180 градусов.

В видео, снятом на полигоне в Сеосане, Южная Корея, и на близлежащих дорогах, Hyundai Mobis продемонстрировала различные режимы вождения, доказывая, что технология работает в реальных сценариях.

В ролике показан демонстрационный автомобиль e-Corner System, выполняющий «крабовую ходьбу», позволяющий всем четырем колесам возвращаться на 90 градусов для параллельного движения, позволяющий любому параллельно парковаться в узких местах.

Мы также можем увидеть прототип Hyundai Ioniq 5, выполняющий "нулевой поворот", когда передние колеса вращаются внутрь, а задние поворачиваются наружу, чтобы выполнить поворот на холостом ходу на 360 градусов. Эта функция позволяет водителю легко поворачивать направление движения автомобиля в ограниченном пространстве с минимальными движениями.

Другим применением системы e-Corner System, продемонстрированным на видео, является диагональное вождение, которое возвращает все четыре колеса в одном направлении на 45 градусов, помогая плавно избегать помех или транспортных средств на дороге.

Наконец, уникальный поворот, позволяющий водителю выбрать любую точку для центральной оси, чтобы соответственно вращать автомобиль, подобно рисованию круга с помощью циркуля.

По словам Hyundai Mobis, успешная демонстрация технологии на реальных дорогах приведет к повышению ее надежности. Компания рассматривает систему e-Corner как «ключевую технологию мобильности для электрификации и автономного вождения».

Эта инновационная технология никогда не производилась массово нигде в мире, но Hyundai Mobis предположила, что мы можем увидеть ее на автомобилях Hyundai Motor Group в будущем.

Мы идеализируем систему e-Corner, чтобы удовлетворить требования мобильности будущего. Мы обеспечим различные типы индивидуальных мобильных решений, которые можно будет применить в автономном вождении и PBV, чтобы укрепить наше видение достижения новых высот как поставщика мобильных платформ», – говорит Чон Чже Сын, руководитель Института конвергенции технологий будущего (FTCI) в Hyundai Mobis

Hyundai Mobis сообщила, что разрабатывает широкий спектр основных компонентов не только для рулевого управления и торможения, но и для связи и электрификации, планируя их объединить.