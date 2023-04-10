Hyundai посвятил электрокару Ioniq 5 студии Disney. Концепт-кар станет мелкосерийной моделью.

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 в 2022 году стал первой моделью южнокорейского автопроизводителя, выигравшей престижную награду «Всемирный автомобиль года». А в 2023 году хэтчбэк выбрали в качестве основы для особой машины в честь 100-летия культовой анимационной студии Disney.

Читайте также: Показаны первые фото новой Hyundai Sonata

Hyundai стала официальным партнером празднования возрастного юбилея компании Уолтера Диснея и подготовила уникальный Hyundai Ioniq 5 Disney1. Ограниченный тираж электрокара с декором в стиле Disney появится в продаже к концу года.

Кузов концепт-кара окрашен в матово-золотой оттенок Gravity Gold, в дизайне уникальных колесных дисков можно найти отсылку к легендарному Микки Маусу, а фары и фонари получили особую анимацию в стиле заставок Disney.

При запуске двигателя играет мелодия из этой же заставки. В салоне появились эмблемы Disney100 на подголовниках сидений, ковриках и центральной консоли.

Кроме того, мультимедиа получила особую заставку, а фоновая подсветка салона в сочетании с гравировкой "волшебной пыли" создает особое световое шоу. Несмотря на то что Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке в статусе концепт-кара, модель станет серийной.