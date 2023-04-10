Hyundai присвятив електрокар Ioniq 5 студії Disney. Концепт-кар стане дрібносерійною моделлю.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 в 2022 став першою моделлю південнокорейського автовиробника, яка виграла престижну нагороду «Всесвітній автомобіль року». А в 2023 році хетчбек вибрали в якості основи для особливої машини на честь 100-річчя культової анімаційної студії Disney.

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Hyundai стала офіційним партнером святкування вікового ювілею компанії Уолтера Діснея і підготувала унікальний Hyundai Ioniq 5 Disney1. Обмежений тираж електрокара з декором у стилі Disney з'явиться у продажу до кінця року.

Кузов концепт-кара пофарбований в матово-золотий відтінок Gravity Gold, у дизайні унікальних колісних дисків можна знайти відсилання до легендарного Міккі Мауса, а фари та ліхтарі отримали особливу анімацію в стилі заставок Disney.

При запуску двигуна грає мелодія з цієї ж заставки. У салоні з'явилися емблеми Disney100 на підголівниках сидінь, килимках та центральній консолі.

Крім того, мультимедіа отримала особливу заставку, а фонове підсвічування салону у поєднанні з гравіюванням "чарівного пилу" створює особливе світлове шоу. Попри те, що Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Edition дебютував на автосалоні в Нью-Йорку у статусі концепт-кара, модель стане серійною.