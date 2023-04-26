Це стало можливим завдяки комплексному модулю Hyundai Mobis e-Corner System, що складається з гальм за допомогою дроту, керування за допомогою дроту, амортизатора та вбудованого в колесо двигуна.

На виставці CES 2023 у Лас-Вегасі компанія Hyundai Mobis представила нову технологію керування транспортним засобом під назвою e-Corner System, комплексний пакетний модуль із гальмом за допомогою дроту, керування за допомогою дроту, демпфера та внутрішньоколісного двигуна, встановленого на кожне колесо.

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У той час дочірня компанія Hyundai Motor Group показала, як система повинна працювати в анімації, але з тих пір вона створила робочий прототип, і тепер ми можемо побачити його в роботі.

Встановлена на модифікованому прототипі Hyundai Ioniq 5, система e-Corner System вперше з’явилася, щоб продемонструвати деякі з її цікавих застосувань. Наприклад паралельне паркування у вузькому просторі шляхом простого регулювання кута повороту колеса та відступ із мертвої точки з поворотом на 180 градусів.

У відео, знятому на полігоні в Сеосані, Південна Корея, і на прилеглих дорогах, Hyundai Mobis продемонструвала різноманітні режими водіння, доводячи, що технологія працює в реальних сценаріях.

У ролику показано демонстраційний автомобіль e-Corner System, який виконує «крабову ходьбу», що дозволяє всім чотирьом колесам повертатися на 90 градусів для паралельного руху, що дозволяє будь-кому паралельно паркуватися у вузьких місцях.

Ми також можемо побачити прототип Hyundai Ioniq 5, який виконує «нульовий поворот», коли передні колеса обертаються всередину, а задні повертаються назовні, щоб виконати поворот на холостому ходу на 360 градусів. Ця функція дозволяє водієві легко повертати напрямок руху автомобіля в обмеженому просторі з мінімальними рухами.

Іншим застосуванням системи e-Corner System, продемонстрованим на відео, є «діагональне водіння», яке повертає всі чотири колеса в одному напрямку на 45 градусів, допомагаючи плавно уникати перешкод або транспортних засобів на дорозі.

Нарешті, унікальний поворот, який дозволяє водієві вибрати будь-яку точку для центральної осі, щоб відповідно обертати автомобіль, подібно до малювання кола за допомогою циркуля.

За словами Hyundai Mobis, успішна демонстрація технології на реальних дорогах призведе до підвищення її надійності. Компанія розглядає систему e-Corner як «ключову технологію мобільності для електрифікації та автономного водіння».

Ця інноваційна технологія ніколи не вироблялася масово ніде в світі, але Hyundai Mobis припустила, що ми можемо побачити її на автомобілях Hyundai Motor Group у майбутньому.

«Ми ідеалізуємо систему e-Corner, щоб задовольнити вимоги мобільності майбутнього. Ми забезпечимо різні типи індивідуальних мобільних рішень, які можна буде застосувати в автономному водінні та PBV, щоб зміцнити наше бачення досягнення нових висот як постачальника мобільних платформ», - каже Чон Чже Син, керівник Інституту конвергенції технологій майбутнього (FTCI) у Hyundai Mobis

Hyundai Mobis повідомила, що розробляє також широкий спектр основних компонентів не лише для рульового керування та гальмування, а й для зв’язку та електрифікації, плануючи їх об’єднати.