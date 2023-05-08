Бюджетный кроссовер Hyundai Exter появился на новых официальных картинках и заживо.

В Индии уже принимают заказы на паркетник Hyundai, там модель предложена с бензиновым «атмосферником» и его газовой версией. Позже компакт, как ожидается, появится на других рынках.

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Дизайн-скетч нового бюджетного кросса Hyundai Exter был опубликован в конце апреля. Теперь производитель распространил пару полноценных фирменных изображений и поделился подробностями о технике. Также появились новые «живые» фотографии небольшой «пятидверки» без камуфляжного лоскута: эти снимки были сделаны в Корее, их выложили на местной онлайн-площадке Naver в сообществе MotorsJason.

Однако на родине Хенде паркетчик не будут продавать, там модель только обкатывают. Главным рынком для Exter станет Индия, где и наладят производство. При этом позже новинку планируют поставлять и в другие развивающиеся страны.

По предварительным данным, Hyundai Exter сделан на базе индийского хетча Hyundai Grand i10 Nios, но у паркетника все же оригинальный кузов и свой дизайн, причем снаружи кросс восходит к Hyundai Santa Fe следующего поколения (еще не представлен). Общие черты с будущим Сантой – прямоугольные решетки радиатора и интегрированные в оптику диоды. Другие фишки бюджетника – защитные пластины на бамперах, заквадренные колесные арки и рельефные вставки в задних стойках крыши.

Ожидается, что цена стартует примерно с 600 000 индийских рупий, что составляет всего 7300 долларов США по текущему обменному курсу.