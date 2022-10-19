Повнорозмірний седан преміум-класу, також відомий як Azera за межами Південної Кореї, отримав абсолютно новий вигляд.

Великий седан виходить у своє сьоме покоління з кардинально іншим дизайном у порівнянні зі своїм попередником. Якщо ця назва не зрозуміла, на деяких ринках він продається як Azera. Сполучені Штати були одними з них, поки автовиробник не відмовився від них у 2017 році, вирішивши не завозити автомобіль попереднього покоління.

Читайте також: Як легко викрасти Hyundai або Kia за допомогою USB-кабелю: відео

У типовому стилі Hyundai/Kia/Genesis на даний момент немає доступних технічних специфікацій. Кілька наданих офіційних зображень показують Grandeur 2023 року зі сміливим дизайном екстер’єру з передньою панеллю, схожою на футуристичний мінівен Staria. Світлодіодна світлова смуга тягнеться по всій ширині передньої частини, тоді як фактичні фари встановлені нижче в окремій групі на бампері, обрамляючи масивну решітку радіатора.

Бічний профіль відкриває дверні ручки, які залишаються на одному рівні з кузовом, коли вони не використовуються, а чверть скла служить візуальним натяком на оригінальний Grandeur 1986 року.

Довгі задні двері переконливо вказують на те, що у нового Grandeur розтягнули колісну базу для більшого простору для задніх пасажирів. Для порівняння, попереднє покоління мало 2885 міліметрів між осями та загальну довжину 4990 мм.

Лаконічний дизайн продовжується ззаду, де світлова смуга на всю ширину повторює ту, що розташована спереду. М’яко вигнута кришка багажника містить камеру заднього огляду в центрі, над помітним написом «Grandeur». Щоб зберегти чистий вигляд, Hyundai сховав наконечник вихлопу під бампером, і ми помічаємо відсутність датчиків паркування. Хоча ймовірно, що датчики вбудовані в глянсову чорну смугу, яка оточує весь автомобіль.

Що стосується інтер’єру, то він також значно відрізняється від моделі попереднього покоління. Він має подвійний екран на панелі приладів разом із третім дисплеєм, встановленим нижче на центральній консолі, звідки водій і пасажир керують налаштуваннями клімату. Здавалося б, дизайн керма схожий на перший Grandeur, тоді як задні пасажири мають власні елементи керування, встановлені між сидіннями.

Розсіяне освітлення дверних панелей створює в салоні затишну атмосферу, а сидіння обтягнуті, як Hyundai описує, екологічною шкірою Nappa у поєднанні з гігієнічною антибактеріальною шкірою. Інші помітні особливості включають окремі елементи керування аудіосистемою, люк із подвійним склопакетом та передні сидіння з електроприводом і підголівниками цікавої форми.

Повні подробиці мають бути розкриті в найближчі тижні перед виходом на ринок, імовірно, на початку 2023 року.