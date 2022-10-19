Полноразмерный седан премиум-класса, также известный как Azera за пределами Южной Кореи, получил совершенно новый вид.

Большой седан выходит в свое седьмое поколение с кардинально другим дизайном по сравнению со своим предшественником. Если это название не понятно, на некоторых рынках он продается как Azera. Соединенные Штаты были одними из них, пока автопроизводитель не отказался от них в 2017 году, решив не завозить автомобиль предыдущего поколения.

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В типичном стиле Hyundai/Kia/Genesis на данный момент нет доступных технических спецификаций. Несколько предоставленных официальных изображений показывают Grandeur 2023 года со смелым дизайном экстерьера с передней панелью, похожей на футуристический минивэн Staria. Светодиодная световая полоса тянется по всей ширине передней части, тогда как фактические фары установлены ниже в отдельной группе на бампере, обрамляя массивную решетку радиатора.

Боковой профиль открывает дверные ручки, которые остаются на одном уровне с кузовом, когда они не используются, а четверть стекла служит визуальным намеком на оригинальный Grandeur 1986 года.

Длинные задние двери убедительно указывают на то, что у нового Grandeur растянули колесную базу для большего пространства для задних пассажиров. Для сравнения, предыдущее поколение имело 2885 миллиметров между осями и общую длину 4990 миллиметров.

Лаконичный дизайн продолжается сзади, где световая полоса во всю ширину повторяет ту, что расположена спереди. Мягко изогнутая крышка багажника содержит камеру заднего обзора в центре, над броской надписью “Grandeur”. Чтобы сохранить чистый вид, Hyundai спрятал наконечник выхлопа под бампером, и мы замечаем отсутствие датчиков парковки. Хотя вероятно, что датчики встроены в глянцевую черную полосу, которая окружает весь автомобиль.

Что касается интерьера, то он также значительно отличается от модели предыдущего поколения. Он имеет двойной экран на панели приборов вместе с третьим дисплеем, установленным ниже на центральной консоли, откуда водитель и пассажир управляют настройками климата. Казалось бы, дизайн руля похож на первый Grandeur, тогда как задние пассажиры имеют собственные элементы управления, установленные между сиденьями.

Рассеянное освещение дверных панелей создает в салоне уютную атмосферу, а сиденья обтянуты, как Hyundai описывает, экологической кожей Nappa в сочетании с гигиенической антибактериальной кожей. Другие заметные особенности включают отдельные элементы управления аудиосистемой, люк с двойным стеклопакетом и передние сидения с электроприводом и подголовниками интересной формы.

Полные подробности должны быть раскрыты в ближайшие недели перед выходом на рынок, предположительно, в начале 2023 года.