Південнокорейський автовиробник Hyundai анонсував нову гоночну серію Ioniq 5 N eN1 Cup, брати участь в якій будуть однойменні електричні хетчбеки.

Прем'єра нової модифікації відбулася у рамках Hyundai N Festival, де не лише офіційно показали гоночний електромобіль, а й розкрили всі його технічні характеристики. Цікаво, що підготовлений для автоспорту хетчбек майже не змінився в порівнянні з вихідним дорожнім варіантом.

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Повнопривідний Ioniq 5 N для гонок має два електромотори, встановлені на передній і задній осях - 225-сильний спереду і 385-сильний ззаду - сумарно забезпечують 650 «коней». Машина має двоступінчастий інвертор з карбіду кремнію, підтримує зарядку потужністю 350 кіловат та може заряджати батарею з 10 до 80 відсотків за 18 хвилин.

Гоночний варіант отримав регульовані амортизатори, 18-дюймові колеса з шинами-сліками, посилені гальма. Важить машина 1970 кілограмів. Візуально Ioniq 5 N eN1 Cup відрізняють ширші крила, що приховують розширену колію, перероблені капот та антикрило, які збільшують притискну силу. У салоні хетчбека з'явився каркас безпеки, гоночні ковшеподібні сидіння та багатоточкові ремені.

Додаткові заходи безпеки передбачають спеціальну систему пожежогасіння електричної установки, перенесений в безпечніше місце зарядний роз'єм і систему попередження про витік струму з функцією автоматичного знеструмлення батареї.

2024 року буде запущено монокубок Ioniq 5 N eN1 Cup, перший сезон якого буде тестовим. Електромобілі братимуть участь у заїздах різного формату, щоб оцінити потенціал нової техніки та знайти оптимальний і для гонщиків, і для глядачів варіант проведення перегонів.