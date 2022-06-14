Компанія Hyundai запустила тизерну кампанію, присвячену другому серійному електромобілю з лінійки Ioniq.

Виробник опублікував відео, яке розповідає про джерела натхнення дизайнерів, що створювали зовнішній вигляд седана Ioniq 6. Проте сам електромобіль у ролику фігурує як арт-об'єкт дуже обтічної форми.

Читайте також: Hyundai IONIQ 5 став кращим автомобілем в світі

Седан у ролику названо “електричним стрімлайнером”: його дизайн розроблявся з опорою на обтічні силуети так званої “епохи стрімлайну”, яка вважається ерою стилістики ар-деко у промисловому дизайні. Історичні посилання, вочевидь, покликані підкреслити аеродинаміку майбутнього Ioniq 6.

Дизайнери Hyundai мають намір переосмислити вінтажні мотиви першої половини ХХ століття на новий лад. Доказом цього є слоган майбутнього електромобіля — “Силует нової ери”.

Як і кросовер Ioniq 5, седан базується на платформі E-GMP. На ринок Ioniq 6 вийде із двома силовими установками. Єдиний електромотор базової модифікації буде розвивати 218 к.с., топова отримає два двигуни сукупною віддачею 313 к.с. Батареї ємністю 73 кВт*год вистачатиме майже на 500 км пробігу. Дебютує новинка наприкінці цього року.